In oktober verbleven 35.020 toeristen voor één of meerdere overnachtingen op Curaçao, heeft het toerismebureau CTB bekendgemaakt. Het was de eerste keer dat er in een maand weer meer toeristen op het eiland verbleven dan in dezelfde periode in 2019, dus voor de coronacrisis. Van de ruim 35.000 duizend toeristen die Curaçao vorige maand bezochten, kwamen er 22.713 uit Nederland - een nieuw record.

De op een na grootste groep toeristen werd vorige maand gevormd door de Amerikanen. Curaçao verwelkomde in totaal 3.379 bezoekers uit de Verenigde Staten. De Duitsers waren met een aantal 1.365 toeristen in oktober eveneens goed vertegenwoordigd.

Waarschijnlijk valt het aantal Nederlandse toeristen de komende periode kleiner uit. De regering maakte donderdag bekend dat Nederland per 15 november weer tot de landen met een heel hoog coronarisico wordt gerekend. Dat betekent dat Nederlandse vakantiegangers bij binnenkomst verplicht een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud moeten tonen.

Daarnaast moeten bezoekers drie dagen na aankomst een antigeentest laten afnemen. Dat geldt voor zowel mensen die gevaccineerd zijn als ongevaccineerden. De maatregel is een gevolg van de stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Twee maanden geleden plaatste het eiland Nederland nog op de lijst met landen met een hoog risico.