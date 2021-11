Het prijsverschil tussen de goedkoopste en de duurste basiszorgverzekering is volgend jaar 535 euro per jaar, terwijl de dekking precies hetzelfde is. Dat becijferde vergelijkingssite Zeker.com. De duurste verzekering is volgens de vergelijker die van ASR, dat maandelijks 152,90 euro rekent. ZieZo heeft met een maandbedrag van 108,25 euro de goedkoopste verzekering.

Zeker.com doet jaarlijks onderzoek naar de premiestijgingen. De site concludeert dat het verschil tussen de laagste en de hoogste zorgpremie nog nooit zo groot was. Vorig jaar was het verschil 504 euro. De gemiddelde premiestijging met 48 euro per jaar is ook groter dan de 31 euro waar het demissionaire kabinet rekening mee hield, aldus de vergelijker.

Verder merkt Zeker.com op dat verzekerden bij Ditzo dit jaar de grootste premiestijging voor de kiezen krijgen. Het combinatiepakket van deze verzekeraar stijgt op jaarbasis met 11 procent. Dat komt neer op 133,50 euro extra. Besured en Promovendum laten hun klanten bijna 10 procent meer betalen.

Vooral prijsvechters in de zorgverzekeringsbranche hebben lang gewacht met het bekendmaken van de premie, waarvoor de deadline vrijdag verliep. Volgens de vergelijker maken ze er een "marketingspel" van. Vooral omdat ze bovenaan willen staan op vergelijkingssites, waarmee ze veel nieuwe klanten kunnen lokken.

Consumenten hebben tot en met 31 december de tijd om over te stappen van zorgverzekeraar. Opzeggen moet voor het einde van het jaar. Daarna moet er voor 1 februari een nieuwe zorgverzekering zijn afgesloten

Vorig jaar zijn een miljoen mensen zijn geswitcht van zorgverzekeraar. Dat komt neer op zo'n 6 procent van alle verzekerden, meldde Zorgverzekeraars Nederland. Door corona hadden meer mensen dan normaal zich verdiept in de voorwaarden van hun zorgpolis.