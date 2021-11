Elon Musk heeft deze week voor meer dan 6,9 miljard dollar (6 miljard euro) aan aandelen Tesla verkocht. De Tesla-baas deed bij elkaar ruim 5,1 miljoen aandelen van de hand, waarvan er ongeveer 4,2 miljoen in een fonds werden gehouden, blijkt uit officiële documenten. De massale uitverkoop van de effecten zette de beurskoers van de autoproducent onder druk. Het aandeel Tesla verloor deze week ruim 15 procent aan waarde.

Tesla ging vorige maand qua marktwaarde nog door de grens van 1 biljoen dollar heen. De verkoop van de aandelen volgde op een poll die Musk op Twitter plaatste. Daarin vroeg hij twitteraars of hij 10 procent van zijn enorme belang in de autoproducent moest verkopen. Miljoenen mensen brachten hun stem uit.

"Er wordt de laatste tijd veel gesproken over ongerealiseerde winsten als een middel om belasting te ontwijken, dus ik stel voor om 10 procent van mijn Tesla-aandelen te verkopen. Steunen jullie dit?", luidde de vraag van Musk. In de poll was 58 procent voorstander. De tweets van Musk volgden op een voorstel van de Democraten in het Amerikaanse Congres om de superrijken zwaarder te belasten door zich te richten op aandelen. Die worden gewoonlijk alleen belast wanneer ze worden verkocht.

De aandelen die Musk deze week van de hand deed, werden verkocht tegen een aanzienlijk lagere prijs dan wanneer hij ze voor zijn tweet had verkocht. Uit de documenten die bij de toezichthouder zijn ingediend, blijkt dat de topman de verkoop van een deel van deze aandelen in gang had gezet vóór de Twitter-poll.

Volgens de laatste registraties bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC bezit Musk nog ongeveer 167 miljoen Tesla-aandelen. De aandelenverkoop zal onderworpen zijn aan een vermogenswinstbelasting van ten minste 1,4 miljard dollar.

Volgens de miljardairsindex van persbureau Bloomberg is Musk de rijkste persoon ter wereld. Hij is goed voor een vermogen van 294 miljard dollar.