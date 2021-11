Het coronatoegangsbewijs wordt ook verplicht in niet-essentiële winkels en bij niet-essentiële dienstverlening zoals kappers. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag op de coronapersconferentie bekendgemaakt. In de supermarkt is het coronatoegangsbewijs vanaf zaterdag dus niet verplicht.

"Bij de supermarkt kun je naar binnen, bij de woonwinkel laat je je QR-code zien", zei De Jonge. In diverse sectoren wil de minister werkgevers de mogelijkheid bieden om bezoekers en het personeel om hun coronapas te vragen. Ook in het hoger onderwijs wil het demissionaire kabinet kijken naar de inzet van het coronatoegangsbewijs, aldus De Jonge.

Het coronatoegangsbewijs was al verplicht in de horeca, in casino's, bij bepaalde evenementen en bij cultuurlocaties als theaters en bioscopen. Daar kwamen eerder deze maand doorstroomlocaties zoals musea en sportscholen bij.

Daarnaast werkt het kabinet aan de mogelijkheid voor ondernemers om te kiezen tussen 2G en 3G. Daar zal het parlement eerst mee moeten instemmen voordat het beleid in werking kan treden. Het 2G-beleid zou betekenen dat een negatieve coronatest geen toegang meer geeft tot bijvoorbeeld horeca, theaters en evenementen.