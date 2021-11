De kledingwinkel Hutspot, die na een faillissement in februari werd overgenomen door Dille & Kamille, sluit eind dit jaar de deuren. Dat meldt de vaksite RetailNews. Het concept sloeg minder aan dan verwacht. Volgens de oprichters is het geen definitief einde. Wat er nog wel staat te gebeuren, is niet duidelijk.

Hutspot ging eind vorig jaar failliet als gevolg van de coronacrisis. Tijdens de faillissementsprocedure ging het bedrijf nog wel op zoek naar een overnemer en dat vond het in februari in de vorm van de huis-, tuin- en keukenwinkel Dille & Kamille.

Die nam alle winkels over, maar sloot zes ervan meteen. De overige twee, vestigingen in Amsterdam en Eindhoven, bleven open en moesten worden omgevormd tot een "duurzaam lifestylemerk". De bedoeling was om het concept op korte termijn uit te breiden naar andere steden.

Het nieuwe concept bleek toch niet zo aan te slaan en de overnemers beslisten samen met de oprichters de winkels eind dit jaar opnieuw te sluiten. Ook de pas opgerichte webshop wordt dan offline gehaald. De oprichters gaan nu kijken of ze het concept nog kunnen aanpassen en later op een andere manier opnieuw kunnen voortzetten.

Er wordt gekeken of de 21 personeelsleden aan de slag kunnen blijven en het bedrijf maakt afspraken met leveranciers over een eventuele teruggave van al geleverde goederen.