Lufthansa heeft de staatssteun die het tijdens de coronapandemie heeft gekregen vervroegd terugbetaald. De Duitse luchtvaartmaatschappij maakte vrijdag bekend een bedrag van 1 miljard euro te hebben overgemaakt. Daarmee is het bedrijf helemaal vrij van coronaschulden.

De Duitse overheid stelde in totaal 9 miljard euro beschikbaar om Lufthansa door de crisis te loodsen. Daarvan heeft de maatschappij 3,8 miljard daadwerkelijk gebruikt en nu dus ook terugbetaald.

De groeiende vraag naar vliegreizen, een afschaling van de activiteiten en het aantrekken van het marktvertrouwen hebben het mogelijk gemaakt de lening nu al af te lossen, laat Lufthansa weten. De Duitse minister van Financiën en aankomend bondskanselier Olaf Scholz zegt dat met de steun duizenden banen zijn gered.

In ruil voor de coronasteun kreeg de Duitse overheid een belang van 14 procent in Lufthansa Group. Deze aandelen worden uiterlijk in oktober 2023 verkocht.

In Nederland ontvangt KLM nog altijd steun om de loonkosten te kunnen betalen. Het bedrijf was in het tweede kwartaal met een bedrag van 183 miljoen euro opnieuw de grootste ontvanger van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).