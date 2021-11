De Chinese e-commercegigant Alibaba heeft dankzij het kortingsfeest Singles Day een recordomzet van 540,3 miljard yuan (74 miljard euro) geboekt, meldt het bedrijf vrijdag. De echte Singles Day was donderdag, maar de webwinkel maakt er sinds vorig jaar een elf dagen durend evenement van.

Op Singles Day geven Alibaba en een hoop andere webwinkels forse kortingen op een aantal producten. Het fenomeen is ondertussen al een beetje overgewaaid naar Nederland, maar is vooral bekend in China.

Chinese singles vieren al langer op 11 november hun vrijgezellenbestaan, maar Alibaba heeft het in 2009 omgedoopt tot een koopjesfestijn. Het levert ondertussen meer omzet op dan Cyber Monday op de maandag na dat andere koopjesfestijn Black Friday.

Alibaba breekt jaarlijks records met de verkoop tijdens Singles Day, maar de omzetgroei wordt elk jaar iets kleiner. Dit jaar werd 8,5 procent meer verkocht dan een jaar eerder, de kleinste groei ooit.

Analisten hadden wel verwacht dat de omzet minder hard zou groeien. Het Chinese consumentenvertrouwen is nog niet helemaal terug op niveau vanwege de coronapandemie en logistieke problemen, waardoor veel producten te laat of zelfs helemaal niet geleverd worden.