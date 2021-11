De aangescherpte coronaregels die vanavond waarschijnlijk bekend worden gemaakt, komen hard aan bij horecaondernemers. Horecazaken moeten als gevolg van de verwachte nieuwe maatregelen uiterlijk om 19.00 uur de tent sluiten, een hard gelag voor de branche die al sinds dag één van de pandemie hard wordt geraakt. Ondernemers zijn dan ook woedend, zegt KHN tegen NU.nl.

Het kabinet kondigt vrijdag volgens ingewijden maatregelen aan die zeker drie weken zullen duren om zo het grote aantal coronabesmettingen terug te dringen. Zo zullen sportfans geen wedstrijden meer mogen bezoeken, zal de QR-code op meer plekken nodig zijn en moeten horecazaken en niet-essentiële winkels de deuren om 19.00 uur sluiten.

De klap komt extra hard aan bij restaurants, cafés, nachtclubs en hotels, oftewel: de horeca. De horeca behoort al sinds dag één van de pandemie tot de branches die de zwaarste coronamaatregelen voorgeschoteld gekregen. En dat leidt tot boosheid bij ondernemers.

"De grens is bereikt", vertelt KHN-directeur Dirk Beljaarts. "We zijn compleet verontwaardigd. We zitten nu al twintig maanden in deze malaise en dan weer zo'n klap krijgen. Het is gewoon op."

De maatregelen komen net nu een hap buiten de deur eten weer bijna voelde als vanouds. Er geldt geen maximum aantal bezoekers meer en dus konden sommige ondernemers weer wat van hun geleden verliezen goedmaken. De nieuwe maatregelen zullen weer voor een nieuwe financiële klap zorgen, denkt Beljaarts. "De spaarpotjes zijn inmiddels wel leeg."

Waar horecazaken voorheen nog konden aankloppen bij de Staat voor coronasteun, zijn die potjes inmiddels verdwenen. KHN roept het kabinet dan ook om nieuwe steunpakketten te introduceren. Volgens De Telegraaf zou het kabinet inmiddels in gesprek zijn met werkgevers over steun, maar een besluit is er nog niet genomen.