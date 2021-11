Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, bol.com en Etos, wil dat de bedrijfsvoering in 2040 volledig klimaatneutraal is - oftewel: het bedrijf compenseert zijn uitstoot dan volledig. Tien jaar later moet de gehele keten achter het bedrijf ook klimaatneutraal zijn, aldus Ahold vrijdag.

Met deze bekendmaking haalt de grootste particuliere werkgever van Nederland het doel om klimaatneutraal te zijn tien jaar naar voren. Eerder mikten Ahold en de merken onder het bedrijf op 2050.

"Als een 150 jaar oud bedrijf zijn we verplicht om ons deel te doen om ervoor te zorgen dat we onze klanten en gemeenschappen ook de komende 150 jaar verantwoord kunnen bedienen", aldus Ahold-topman Frans Muller.

Volgens Ahold komt meer dan de helft van CO2-uitstoot bij energieconsumptie vandaan. Koelingssystemen nemen ruim een derde van de uitstoot op zich, terwijl minder dan een tiende bij transport vandaan komt.

Om deze zaken aan te pakken, zal Ahold onder meer koelingssystemen vervangen en bij zoveel mogelijk bedrijven overstappen op hernieuwbare energie. Verder kondigt het bedrijf achter bol.com en Albert Heijn aan zowel het lichte als het zware vervoer op te schonen.