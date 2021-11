De kans is groot dat je volgend jaar meer zorgpremie gaat betalen, blijkt uit de premies van de grote verzekeraars die vrijdag bekendgemaakt zijn. Uiterlijk vrijdag om middernacht moeten alle tarieven bekend zijn.

De premie van de meest gekozen basisverzekering bij Zilveren Kruis (onderdeel van Achmea), de Basis Zeker-verzekering, bedraagt volgend jaar 131,45 euro per maand. Dat betekent een stijging van 3 euro ten opzichte van dit jaar. Achmea is met in totaal 4,8 miljoen verzekerden de grootste op de Nederlandse markt. Ook Nationale Nederlanden valt onder Achmea: deze premie stijgt met 2,80 euro naar 136,24 euro per maand.

De maandprijs voor de meest gekozen verzekering van VGZ (VGZ Ruime Keuze) gaat met 8,20 euro omhoog naar 132,65 euro. OHRA, een tak van CZ, komt uit op een premie van 129,45 euro voor de basisverzekering. Dat is een verhoging van 2,70 euro per maand. De meest gekozen basisverzekering van CZ (Zorg-op-Maatpolis) kost volgend jaar 134,50 euro per maand, een stijging van 4,90 euro.

Menzis (2,1 miljoen verzekerden) maakte de premie al eerder deze week bekend en komt uit op een basispremie van 133,25 euro, een stijging van 3,25 euro. Overigens zijn nog niet alle premies zijn bekend: verzekeraars hebben tot en met vrijdagavond de tijd om hun premie naar buiten te brengen. Voor consumenten is het tot eind dit jaar mogelijk om de huidige verzekering op te zeggen en over te stappen naar een nieuwe zorgverzekeraar.

Greep uit de reserves

Verzekeraars doen een beroep op de reserves om de premiestijgingen te drukken. Zo heeft Achmea (Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO) circa 380 miljoen euro uit kas gehaald.

DSW, dat de premie traditiegetrouw als eerste bekendmaakte, kon de premiestijging beperken tot 3,25 euro per maand (127,75 euro) door een beroep te doen op de 'coronacompensatie' van de overheid. VGZ gebruikte deze compensatie vorig jaar al, waardoor de stijging dit jaar hoger uitvalt.

Dat de premies stijgen, heeft verschillende oorzaken: door de vergrijzing wordt er meer beroep gedaan op zorg, de salarissen in de zorg stijgen en medicijnen worden steeds duurder.