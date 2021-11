De zorgpremie van de VGZ stijgt volgend jaar met 8,20 euro per maand. De verzekeraar maakte vrijdag bekend dat klanten volgend jaar 132,65 euro per maand betalen voor de meest gekozen dekking, Ruime Keuze (natura). Dit jaar kostte dat pakket 124,45 euro.

VGZ noemt de premie concurrerend, ondanks de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt. "Wel is duidelijk dat, mede vanwege corona, de druk op de zorg aanhoudt en dat de zorgkosten blijven stijgen", staat in een verklaring.

De situatie rond corona maakt ook het sluiten van contracten met bijvoorbeeld ziekenhuizen ingewikkelder, zegt de verzekeraar. VGZ vindt het belangrijk dat verzekerden ook komend jaar in alle ziekenhuizen terechtkunnen, maar sluit niet uit dat ze soms "naar een alternatief aanbod" worden verwezen, bijvoorbeeld vanwege de druk op de zorg.

Vrijdag is de deadline voor zorgverzekeraars om hun premies voor volgend jaar bekend te maken. Eerder al kwamen DSW en Menzis met een premiestijging van zo'n 3 euro per maand. Later op vrijdag verschaft onder meer Zilveren Kruis duidelijkheid.