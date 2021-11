T-Mobile Nederland heeft in het derde kwartaal omzet geboekt en er klanten bijgekregen. Uit de kwartaalcijfers blijkt vrijdag dat het bedrijfsresultaat met bijna een kwart (22,7) procent is gestegen.

T-Mobile boekte een omzet van 515 miljoen euro, een stijging van 6,4 procent. Er rolde een aangepast bedrijfsresultaat uit van 173 miljoen euro.

Het bedrijf verwelkomde 66.000 nieuwe klanten, 52.000 op de mobiele en 14.000 op de vaste telefoonmarkt. Het totale aantal klanten ligt nu op 6,9 miljoen voor mobiel en 720.000 voor vast.

Verder meldt T-Mobile dat de eerste klanten zijn aangesloten op het snelle glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber. Zo werd snel glasvezelinternet aangekondigd in Zoetermeer, Haarlem, Utrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Leidschendam-Voorburg en Delft. In totaal mikt het bedrijf op aansluiting voor 250.000 huishoudens.

In september werd nog bekend dat T-Mobile Nederland wordt overgenomen door de investeerders Apax Partners en Warburg Pincus in een deal ter waarde van 5,1 miljard euro. De investeerders zeiden toen dat ze veel groeipotentie zagen in het bedrijf en wilden inzetten op verdere vernieuwing.