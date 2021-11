De Europese Commissie dreigt donderdag met een zwarte lijst voor luchtvaartmaatschappijen die migranten uit onder meer Irak en Syrië naar Belarus brengen. Die maatregel is een gevolg van het conflict tussen Belarus en de EU dat ontstond omdat duizenden migranten proberen de EU binnen te komen via Belarus.

Belarus en de Europese Commissie liggen al een aantal dagen overhoop met elkaar over migratie. De EU legde het Oost-Europese land eerder dit jaar een aantal sancties op, voornamelijk omdat de autoriteiten in mei een kritische journalist gevangen hadden genomen.

Omdat president Alexander Lukashenko de EU een hak wil zetten na die sancties, laat hij sinds kort bewust duizenden migranten uit onder meer Irak, Syrië en een aantal Afrikaanse landen naar zijn land komen. Die staan ondertussen te dringen aan de grenzen met Polen, Litouwen en Letland om asiel te kunnen aanvragen in de EU.

Die landen zitten daar niet op te wachten en roepen de EU ertoe op actie te ondernemen. Die kwam donderdag met de mededeling dat ze luchtvaartmaatschappijen die doelbewust migranten naar het land overvliegen op een zwarte lijst wil zetten.

"Het is duidelijk dat alleen sancties werken bij het Belarussische regime", zegt een woordvoerder van de Europese Commissie donderdag. "De Commissie-voorzitter bekijkt of de huidige sancties uitgebreid kunnen worden en of het juridisch mogelijk is om zo'n zwarte lijst op te stellen. Volgens ons zijn de maatschappijen op die manier betrokken bij mensenhandel. We overleggen over de maatregelen met de Verenigde Staten."

Donderdag dreigde Belarus op zijn beurt met het afsluiten van de gastoevoer naar Europa. De woordvoerder van de Commissie laat weten dat de EU "zich niet laat intimideren door welke potentiële actie van het Belarussische regime met betrekking tot gas dan ook".