Mall of the Netherlands verwacht dat het aantal bezoekers in zijn eerste jaar uitkomt op zo'n 12 miljoen. Het megawinkelcentrum in de buurt bij Den Haag opende medio maart de deuren, toen alleen winkelen op afspraak was toegestaan en de horeca nog dicht was. In Nederland zou volgens operationeel directeur Teun Koek markt zijn voor nog twee zulk soort centra, zo zegt hij in gesprek met NU.nl.

"De ruimte in de markt is er wel, in de regio's Amsterdam en Rotterdam", zegt Koek. "We hebben daar nu geen concrete plannen voor, maar zeg nooit, nooit." In het nog redelijk nieuwe winkelcentrum in Leidschendam, waar The Mall of the Netherlands zit, is ruimte voor 230 winkels, 45 zaken voor eten en drinken en er zijn nog vijf gebieden voor ander vertier, zoals een bioscoop en een gamehal.

The Mall is een herontwikkeling van een winkelcentrum uit eind jaren zestig. "Dat redelijk verloederd was." De opkomst van internet en de behoefte van consumenten aan een andere manier van winkelen, hadden de teloorgang van dat soort winkelcentra in gang gezet. "Mensen willen beleving", zegt Koek. "Het is moeilijk uit te leggen wat dat precies is, maar je hoopt in ieder geval dat ze 'wauw' zeggen als ze er zijn."

De verkeerslichten op weg erheen staan nu langer op groen

In het nieuwe centrum gebeurt dat volgens hem ook. "Mensen maken selfies en delen die op social media." De opening, die eigenlijk was voorzien voor oktober 2020, werd door corona uitgesteld tot maart dit jaar. "Toen was het nog met de hakken over de sloot", herinnert Koek zich. Want funshoppen was toen nog niet aan de orde, iets waar het centrum zich wel op richt. "Ondanks de maatregelen zijn de bezoekersaantallen boven verwachting en die verwachtingen waren al niet conservatief."

Dat heeft ook een keerzijde, want de omgeving heeft last van de dikke bezoekersstromen, met files tot gevolg. "We zijn daarover in gesprek met de lokale en nationale overheid en maken stapjes. Zo blijven nu op zaterdagen de verkeerslichten langer op groen staan. Dat is niet het Ei van Columbus, maar er komt meer." Ook bestond al voor de komst van de megamall de angst dat zo'n concept kannibaliseert op winkels in de omgeving.

'Winkelstraat gaat niet ten onder door ons'

In The Mall zijn bijna alle 230 beschikbare plekken voor winkels nu in gebruik. "We concurreren met Den Haag en Leiden, maar ook met Designer Outlet Roermond bijvoorbeeld of Bataviastad. De binnensteden hebben ook klappen gehad van corona, maar we doen de kracht van een binnenstad als Den Haag tekort als we denken dat die niet overleven door ons", denkt de operationeel directeur.

Tot dusver was augustus de topmaand, met 1,4 miljoen bezoekers, die volgens Koek het geld nog laten rollen ook. "Vorige maand waren er 1,3 miljoen mensen." Als er geen coronamaatregelen komen voor winkeliers, kan het megawinkelcentrum de borst natmaken voor Black Friday. "We treffen zeker maatregelen om dat in goede banen te leiden. Er worden niet teveel bezoekers tegelijk binnen gelaten en we verruimen de openingstijden."