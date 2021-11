Opnieuw moeten oud-medewerkers van woningcorporatie Vestia voor de rechtbank verschijnen wegens fraude en corruptie. Dinsdag begint een rechtszaak tegen de twee voormalige medewerkers die worden verdacht van het aannemen van steekpenningen. Die zouden ze in ruil voor klussen jarenlang hebben ontvangen van schoonmaak- en onderhoudsbedrijven uit de regio Rotterdam.

De twee hoofdverdachten waren bij Vestia in dienst als vastgoedbeheerder en als medewerker sociaal beheer. In totaal negentien personen staan terecht. Het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat Vestia, dat sociale huurwoningen aanbiedt, voor ongeveer 2,5 miljoen euro is benadeeld door de omkoping.

Het OM wijst erop dat Vestia als organisatie niet het enige slachtoffer van de omkoping is. Ook huurders van Vestia werden door de omkoping benadeeld, aldus de aanklagers.

Vestia viel in 2012 bijna om door een ander groot schandaal rond een van zijn medewerkers. De kasbeheerder van de corporatie sloot samen met een financieel tussenpersoon jarenlang honderden derivatencontracten af ter waarde van miljarden euro's. Het ging om complexe financiële producten die bescherming moeten bieden tegen rentestijgingen.

Toen de rentes begonnen te dalen, leidden de derivaten tot grote financiële problemen. Uiteindelijk bleek dat de kasbeheerder samen met een financieel tussenpersoon 20 miljoen euro aan commissies had opgestreken voor de derivatendeals. Allebei werden ze veroordeeld tot celstraffen.

Het derivatendebacle heeft Vestia opgezadeld met een schuldenlast van miljarden euro's en hoge rentelasten. Eerder dit jaar werd bekend dat de corporatie zich zal opsplitsen om echt uit de financiële problemen te komen.