Een treinmachinist uit Japan heeft zijn werkgever voor de rechter gesleept vanwege het inhouden van 45 Japanse yen (zo'n 33 cent) op zijn salaris, schrijft The Guardian woensdag. Het loon werd ingehouden, omdat de treinbestuurder een minuut te laat zou zijn geweest.

De zaak laat zien hoe belangrijk punctualiteit is voor Japanse openbaarvervoerbedrijven. Een korte vertraging wordt vaak gevolgd door meerdere verontschuldigingen.

Maar werknemers voelen de gevolgen van de vertraging dus ook: spoorbedrijf West Japan Railway Company (WJRC) besloot in juni vorig jaar namelijk 45 yen van het salaris van de treinbestuurder af te trekken, nadat hij een minuut te laat zou zijn geweest. De treinmachinist ontkent dit echter.

De vertraging ontstond nadat de bestuurder op het verkeerde perron stond te wachten om een lege trein te verzetten. Hierdoor ontstond een vertraging van een minuut en was de lege trein ook een minuut te laat op het depot in Okayama. WJRC besloot de vertraging te verhalen op de machinist, waarna hij naar de rechter stapte.

Het spoorbedrijf stelt dat het loon mocht inhouden, omdat de man in die minuut niet aan het werk was. De treinbestuurder claimt echter dat er sprake was van een "menselijke fout" en hij dus niet absent was. Hij voegde daaraan toe dat de vertraging voor de lege trein niet tot problemen leidde in het verdere spoorschema. De treinmachinist eist de 45 yen op, plus een schadevergoeding van 2,2 miljoen yen.