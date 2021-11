Toen de consumentenwaakhond ACM de leveringsvergunning van Welkom Energie introk, moest iedereen overstappen naar Eneco, bij Enstroga werden de klanten verdeeld onder verschillende leveranciers. Dat roept vragen op bij klanten van Welkom Energie, die er bovendien een forse prijsverhoging bovenop kregen. Dat verschil zit vooral in de manier waarop het faillissement geregeld is.

De hoge energieprijzen hebben de voorbije weken de eerste slachtoffers gemaakt in Nederland. Eind oktober viel de kleine leverancier Welkom Energie om en deze week werd ook de leveringsvergunning van het nog kleinere Enstroga ingetrokken.

De manier waarop de klanten verdeeld werden gebeurde echter op twee verschillende manieren. De klanten van Enstroga werden verdeeld onder verschillende leveranciers, bij Welkom Energie moesten ze allemaal verplicht overstappen naar Eneco.

Verschillende ex-klanten van Welkom Energie waren daar niet over te spreken, vooral omdat ze plots een forse tariefverhoging voor de kiezen kregen. Volgens een groep klanten ging dit om een reguliere overname, waardoor Eneco gewoon de contractvoorwaarden van Welkom Energie moest overnemen.

Welkom Energie voerde zelf gesprekken met Eneco

Na vragen aan de ACM blijkt dat niet te kloppen. Een energiebedrijf heeft bij de intrekking van de vergunning namelijk altijd even tijd om een bedrijf te vinden dat zijn klanten overneemt. Als dat niet lukt of het bedrijf heeft daar geen zin in, dan worden de klanten verdeeld. Zo ging het dus bij Enstroga.

Welkom Energie voerde echter al een tijd gesprekken met Eneco voor het intrekken van de vergunning en voor de uitspraak van het faillissement. In de wet is opgenomen dat een bedrijf dat zijn faillissement al ziet aankomen al voor de officiële uitspraak aan de beoogde curator mag vragen om in alle stilte naar een eventuele overnemer te zoeken. Op die manier kan er bij het uitspreken van het faillissement sneller gehandeld worden en eventueel meteen een doorstart gemaakt worden.

Dat deed Welkom Energie. Het bedrijf maakte uiteindelijk geen doorstart, maar kon zijn klanten wel meteen overhevelen naar Eneco toen de leveringsvergunning werd afgenomen. Die overname werd goedgekeurd door de rechtbank en vijf dagen later werd Welkom Energie officieel failliet verklaard.

De ACM benadrukt dat het niet zijn taak is om in te grijpen in zo'n proces, maar dat de toezichthouder er gewoon voor moet zorgen dat de klanten nog steeds stroom en gas kunnen krijgen.

Juridische vragen bij forse tariefverhoging

Juristen stellen zich wel vragen bij de manier waarop Eneco te werk is gegaan. "De nieuwe leverancier mag de levering op zijn eigen voorwaarden voortzetten, maar volgens de wet mogen die voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn en moeten ze transparant en vooraf bekend zijn", zegt energie-advocaat Marie-Claire Willenborg,

"Je kan je afvragen of een forse verhoging van de tarieven niet onredelijk is. Als de leverancier niet genoeg kredietruimte heeft, kan hij wettelijk gezien namelijk altijd aan netbeheerder TenneT vragen om garant te staan voor de inkoop van de stroom."

"Bovendien maakte Eneco zijn tarieven pas bekend vijf dagen na het begin van de levering en dat is lang, want eigenlijk moet die informatie te allen tijde beschikbaar zijn", zegt Willenborg.

Eneco reageert dat het in een normale situatie inderdaad zo gaat, "maar dit is geen normale situatie". "Door de hoge gasprijzen moesten we onze tarieven verhogen en moesten we onze prijszetting goed bepalen. Daarom duurde het wat langer voor we ze konden bekendmaken. En tenslotte hadden de klanten van Welkom Energie sowieso geen andere keuze dan zich aansluiten bij Eneco", zegt een woordvoerder.