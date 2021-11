Winkels van budgetketen Action hebben in de eerste negen maanden van dit jaar 4,8 miljard euro aan spullen verkocht, meldt moederbedrijf 3i woensdag. De verkopen lagen daarmee een kwart hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De cijfers laten zien dat Action erg populair is en hard groeit in Europa. "Action blijft de verwachtingen overtreffen", concludeert 3i.

De budgetketen zegt op schema te liggen om dit jaar 270 winkels te openen. Zo opende Action onlangs de eerste winkels in Tsjechië en is het bedrijf ook aan het experimenteren met winkels in Italië. De keten telt nu in totaal 1.931 vestigingen.

Die groei is terug te zien in de cijfers: Action wist van januari tot en met september 4,8 miljard euro aan spullen te verkopen, een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Als die nieuwe winkels niet meegeteld worden, steeg de omzet met zo'n 13 procent. Het bedrijfsresultaat kwam in de periode oktober 2020 tot en met september 2021 uit op 765 miljoen euro.

De verdere groei van Action zal vanaf het nieuwe jaar aangestuurd worden door Hajir Hajji. Hajji, die in het verleden nog als vakkenvuller en caissière bij Action werkte, volgt op 1 januari Sander van der Laan op als CEO.