De Nederlandse economie zal dit jaar met 4 procent groeien, voorspelt de Europese Commissie donderdag in haar herfstraming. Die groei is hoger dan eerder gedacht werd: in juli gingen ze er in Brussel nog van uit dat onze economie dit jaar met 3,3 procent zou groeien.

Vergeleken met de rest van de Europese Unie lijkt Nederland het iets minder goed te doen: de economie van het hele gebied zal dit jaar naar verwachting met 5 procent groeien. Dat verschil valt te verklaren doordat de Nederlandse economie minder harde coronaklappen te verwerken kreeg. Zo kromp de Nederlandse economie vorig jaar met 3,8 procent, terwijl de Europese economie er in totaal met 6,8 procent op achteruit ging.

Hoe dan ook: het hoge groeicijfer laat zien dat de economische activiteit in Nederland flink is toegenomen sinds de coronamaatregelen zijn afgebouwd. Maar, waarschuwen de rekenmeesters uit Brussel, verdere uitbraken en maatregelen blijven voor onzekerheid zorgen. Zo adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) woensdag een korte lockdown, een maatregel die het economisch herstel zou kunnen vertragen.

"De Europese economie veert sterk terug van de recessie, maar dit is niet het moment voor zelfgenoegzaamheid. We blijven geconfronteerd met onzekerheid door dit virus en er zijn ook andere risico's", stelt Eurocommissaris Valdis Dombrovskis. De Let doelt hiermee op problemen in de toeleveringsketens en hoge grondstofprijzen. De combinatie van die twee zal het leven van consumenten de komende tijd een stuk duurder maken.

Brussel voorspelt dan ook dat de inflatie in Nederland dit jaar op 2,1 procent zal uitkomen, een procentpunt hoger dan vorig jaar. Ook volgend jaar zal de inflatie hoger liggen dan in voorgaande jaren, dan rekent Brussel op prijsstijgingen van 2,2 procent.