Zo'n 300.000 medewerkers van supermarkten en distributiecentra krijgen er in stapjes van drie jaar in totaal 9 procent aan loon bij, meldt vakbond FNV woensdag. Een kleine meerderheid van 55 procent stemde in met het eindbod van de supermarkten.

Met het akkoord komt er een eind aan anderhalf jaar aan gedoe omtrent de cao voor supermarkten. Ook ditmaal was vakbond FNV negatief over het bod van de supermarkten, maar toch gingen de leden ermee akkoord. "Hoewel de loonsverhoging redelijk is, vinden we het in zijn geheel een mager bod. Maar onze leden stemmen voor, dus zullen wij tekenen voor deze cao", aldus FNV-bestuurder Michiel Al.

Volgens de cao, die met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 geldt, zullen bijvoorbeeld kassières en vakkenvullers er in drie jaar tijd 9 procent aan loon bij krijgen.

Verder wordt er aan zondagstoeslag gesleuteld: waar een dienst op zondag nu dubbel betaalt, gaat die toeslag voor nieuwe medewerkers vanaf het nieuwe jaar met 50 procent omlaag. Mensen die nu al zondagsdiensten draaien behouden de huidige toeslag tot januari 2025.