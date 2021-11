Boeing gaat de nabestaanden compenseren van de mensen die in 2019 zijn omgekomen bij de crash van een 737 MAX van Ethiopian Airlines. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant erkent dat hij aansprakelijk is voor het ongeluk. De hoogte van de schadevergoeding moet per nabestaande nog wel worden vastgesteld door een Amerikaanse rechter.

Bij de crash kwamen 157 mensen om het leven. Het ongeluk in Ethiopië volgde kort op een crash met een 737 MAX in Indonesië in 2018. Van die crash zijn de meeste rechtszaken inmiddels afgehandeld.

De 737 MAX werd vanaf maart 2019 lange tijd wereldwijd aan de grond gehouden na de twee dodelijke ongelukken. De oorzaak bleek een hulpsysteem te zijn dat de neus van de vliegtuigen op de verkeerde momenten naar beneden drukte. Boeing heeft aanpassingen gedaan om de problemen te verhelpen

Inmiddels hebben onder meer de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie besloten de 737 MAX weer te laten vliegen. De ongelukken hebben Boeing tot dusver zo'n 20 miljard dollar (17,5 miljard euro) gekost.