De problemen bij de verkeersleiding van spoornetbeheerder ProRail zijn groter dan tot nu toe bekend was. De werknemers klagen al jaren over een veel te hoge werkdruk en sommigen blijven daarom zelfs thuis, schrijft het AD donderdag. Vooral op de belangrijkste post in Utrecht is de sfeer totaal verziekt.

Treinreizigers kregen de afgelopen maanden met enige regelmaat te maken met uitvallende treinen van, naar en rond Utrecht. ProRail verwees toen telkens naar een tekort aan verkeersleiders en gaf als belangrijkste reden op dat veel medewerkers met pensioen gingen.

Het gaat echter verder dan dat. Overal heerst er onvrede over de werkdruk bij de spoornetbeheerder, maar in Utrecht zijn de problemen het grootst. Volgens het AD is de helft van het personeel daar momenteel niet beschikbaar door ziekte of uit onvrede. Wie wel werkt, heeft expliciet in zijn rooster staan dat hij geen pauze kan nemen.

De vakbonden klagen al een aantal jaar over de situatie. Volgens Michiel Boer van FNV was de verkeersleiding tot 2013 om veiligheidsredenen goed bezet, maar is "door marktdenken het aantal verkeersleiders de jaren erna ingekrompen, met toenemende werkdruk als gevolg".

ProRail bevestigt in gesprek met het AD de personeelsproblemen en de situatie in Utrecht. "We hebben te veel gevraagd van mensen en hadden dit eerder moeten aanpakken." Het bedrijf trof intussen een aantal maatregelen: verkeersleiders krijgen een maandelijkse toeslag van 300 euro, het budget voor werving wordt uitgebreid en de opleiding tot verkeersleider wordt ingekort.