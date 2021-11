De overstromingen in Limburg en Noord-Brabant van afgelopen zomer zullen Nederlandse verzekeraars naar schatting 160 tot 250 miljoen euro kosten, meldt het Verbond van Verzekeraars donderdag. Verzekeraars kregen sinds juli 25.000 schademeldingen binnen.

70 procent van de particuliere schadegevallen en de helft van de zakelijke schadegevallen is intussen afgehandeld, maar doordat er veel complexe waterschadegevallen bij zijn - met een lange droogtijd - duurt het wat langer om de rest af te handelen. Daardoor kan het definitieve schadebedrag nog niet bekendgemaakt worden.

"Een schade is voor een verzekeraar pas volledig afgehandeld als het hele proces van drogen en herstel is doorlopen. Helaas duurt het in Nederland door de coronacrisis en de drukte op de bouwmarkt langer voordat vakmensen en bouwmaterialen beschikbaar zijn. Bovendien waren er ook overstromingen in België en Duitsland, waardoor we vanuit die hoek ook geen hulp kunnen verwachten", zegt algemeen directeur Richard Weurding.

De meeste claims, zo'n 15.600, komen uit Limburg en 9.200 claims komen uit Noord-Brabant. Samen is dat goed voor 160 tot 250 miljoen euro aan schade, zegt het Verbond van Verzekeraars. Het merendeel van de meldingen gaat over schade aan woningen en voertuigen van particulieren, ongeveer 2.500 meldingen gaan over bedrijven.

De ergste schadegevallen zien verzekeraars langs de rivieren de Geul en de Gulp, en vooral in Valkenburg. Het Verbond van Verzekeraars zei eerder al dat kleine overstromingsschade eenvoudig af te handelen is, maar dat dat bij een overstroming van bijvoorbeeld de Maas veel moeilijker is. De kosten kunnen dan namelijk zo hoog oplopen dat een verzekeraar het risico loopt eronder te bezwijken. De organisatie is daarover in gesprek met het demissionaire kabinet.