Tesla-baas Elon Musk heeft woensdag voor zo'n 1,1 miljard dollar (960 miljoen euro) aan aandelen in zijn bedrijf verkocht. De verkoop volgt nadat Musk dit weekend aan zijn Twittervolgers vroeg of hij 10 procent van zijn aandelen Tesla moest verkopen.

Een meerderheid (57,9 procent) stemde voor de verkoop en Musk lijkt hiermee zijn volgers tegemoet te komen, ware het niet dat uit documenten bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC blijkt dat Musk al op 14 september van plan was om de aandelen van de hand te doen.

Musk heeft in totaal ruim 930.000 aandelen verkocht voor een bedrag van tussen de 1.100 en 1.200 per aandeel. De Tesla-baas gaf als reden op dat hij hiermee hoopt te voldoen aan zijn belastingverplichtingen. De verkoop is bij lange na niet de 10 procent die Musk zijn volgers had toegezegd. Daarvoor had hij voor zo'n 21 miljard dollar (18,2 miljard euro) moeten verkopen.

Musks verkoop van zijn Tesla-aandelen komt niet als een verrassing. Eerder zei hij al dat hij een groot aantal aandelen van de hand wilde doen. Het is voor het eerst sins 2016 dat Musk Tesla-aandelen verkoopt. Overigens heeft Musk na woensdag nog steeds 170 miljoen aandelen van het autobedrijf in zijn bezit.

Tesla is momenteel het waardevolste autobedrijf ter wereld. Musk heeft ook belangen in andere bedrijven, zoals neurotechnologiebedrijf Neuralink en ruimtebedrijf SpaceX. Zijn vermogen wordt door Bloomberg geschat op 338 miljard dollar (ruim 292 miljard euro).