Gemeenten hebben vorig jaar aan 501.000 mensen een zogeheten Tozo-uitkering gegeven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Met de Tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandige ondernemers (Tozo) wilde het kabinet zzp'ers tegemoetkomen in hun levensonderhoud tijdens de coronacrisis. Inmiddels is de maatregel afgeschaft.

De 501.000 ontvangers van coronasteun hadden samen ongeveer 330.000 bedrijven. De meeste van die bedrijven, ruim 16 procent, vielen onder de specialistische zakelijke diensten. Dat zijn bijvoorbeeld architectenbureaus, advocatenkantoren en belastingconsulenten. Die sector telt de op één na meeste zzp'ers in ons land.

In de horeca-, cultuur- en sportsector werd relatief veel Tozo-steun aangevraagd, net als in de overige dienstverlening. Daar vallen onder andere kappers en schoonheidsspecialisten onder. Vergeleken met het aantal zelfstandigen in die sectoren vroegen er heel veel bedrijven een Tozo-uitkering aan. Het waren dan ook de sectoren waar de coronacrisis het hardst heeft toegeslagen.

In de bedrijfstak met de meeste zelfstandigen, verhuur en overige zakelijke diensten, werden de minste uitkeringen aangevraagd. Volgens het CBS komt dat omdat die sector minder last heeft gehad van de coronamaatregelen.

Zelfstandigen krijgen nu weer reguliere bijstand

Bijna de helft van de Tozo-aanvragers was tussen de 45 jaar en de pensioenleeftijd. De steun kwam bij 3,5 procent van de Nederlandse 18-plussers terecht.

Sinds 1 oktober is de Tozo-uitkering afgeschaft, net als de rest van de coronasteun. Zelfstandigen die nog steeds vrezen in de problemen te komen, kunnen beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen: Bbz.