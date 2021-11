C&A gaat zijn Europese activiteiten reorganiseren en waarschuwt voor banenverlies. Door de coronapandemie moesten winkelketens zich snel aanpassen door gedwongen sluitingen. Volgens de kledingwinkelketen zijn een aantal veranderingen blijvend, zoals de toegenomen populariteit van webwinkelen, waardoor ingrepen nodig zijn.

C&A gaat meer investeren in digitale oplossingen. Tegelijkertijd worden bedrijfsfuncties samengevoegd en gecentraliseerd. Die veranderingen "zouden gevolgen kunnen hebben voor een aantal functies in de Europese onderneming", meldt het bedrijf in een schriftelijke verklaring.

De kledingwinkelketen zegt nauw samen te werken met vakbonden en de medewerkers die getroffen worden door de reorganisatie.

Het is niet direct duidelijk welke functies C&A op het oog heeft om te schrappen. In welke Europese landen de ingrepen gevolgen zullen hebben, meldt het bedrijf ook niet. Een woordvoerder ging nog niet verder in op die vraag.

C&A heeft in Nederland ongeveer vierduizend medewerkers. De van oorsprong Nederlandse winkelketen is met bijna veertienhonderd winkels en 23.000 medewerkers actief in achttien Europese landen.