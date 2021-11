De drukte met inkopen doen voor de feestdagen heeft zich sinds corona nog meer naar online verplaatst en begint ook steeds eerder. Waar in het verleden de intocht van Sinterklaas de aftrap was voor de bestelgekte, is dat nu de zogeheten Singles Day op 11 november. PostNL is op oorlogssterkte voor de komende periode met een bezorgcapaciteit voor 2,1 miljoen pakjes per dag, zegt directeur Pakketten Liesbeth Kaashoek in gesprek met NU.nl.

"Singles Day is erbij gekomen als dag dat mensen veel bestellen. Dus de drukte begint nog eerder", zegt Kaashoek. Op die dag, ooit bedacht om vrijgezellen zichzelf te laten trakteren op nieuwe spullen, zijn veel koopjes te scoren. Dit terwijl het spreiden van acties om zo alles beheersbaar te houden, dit jaar meer dan ooit het toverwoord is. "Maar we hebben niet de illusie dat we alle drukte gespreid krijgen."

Vorig jaar liep het begin december spaak bij PostNL, nadat de drukte in de winkelstraten rond en op Black Friday consumenten nog meer achter de computer joeg. "Er is best veel veranderd ten opzichte van vorig jaar", aldus de directeur van de grootste pakketbezorger in Nederland. PostNL heeft er nieuwe sorteercentra bij, waaronder één met 175 robots.

"Dat is voor kleine pakketten en heeft de capaciteit van vijf normale sorteercentra." Verder is er nog een nieuw sorteercentrum neergezet en zijn er ook meer distributielocaties. "We bezorgen al op zondag, maar dan volgens een zondagsdienstregeling. Dat wordt nu opgevoerd naar eenzelfde volume als op doordeweekse dagen." Per dag plant PostNL 6.800 ritten met busjes in, 2.000 meer dan normaal.

Ook PostNL luistert goed naar wat het kabinet vrijdag aankondigt

En verspreid door het land staan inmiddels 250 pakketautomaten waar je je pakket kunt laten bezorgen en dan kunt afhalen wanneer je wil. De werkwijze is inmiddels weer aangepast aan de laatste coronarichtlijnen, zoals het houden van 1,5 meter afstand. En tekenen voor de ontvangst van een pakje, dat net weer was ingevoerd, is alweer vervangen door contactloos bezorgen.

Of mensen nu nog meer online gaan bestellen omdat de besmettingen weer oplopen, of door maatregelen, is ook voor PostNL nog een vraag. "We zullen uiteraard ook vrijdag luisteren wat het kabinet aankondigt en ons wat er ook gebeurt maximaal inspannen om alles op tijd geleverd te krijgen", zegt Kaashoek. "We hebben vorig jaar bewezen dat we kunnen opschalen en we houden al rekening met een verdubbeling."

Vorig jaar was 21 december de allerdrukste dag met 1,76 miljoen pakketten; in de aanloop naar Kerst en toen alle winkels dicht waren in verband met de lockdown. De drukste dag wordt nu verwacht op Black Friday of net erna. Wat de komende periode echt brengt en of PostNL daartegen opgewassen is, moet nog blijken. "Het blijft in deze tijden moeilijk om op zaken vooruit te lopen."