Onder meer BMW, Toyota, Volkswagen en Nissan weigeren woensdag op de klimaattop in Glasgow een verklaring te ondertekenen dat ze in 2040 alleen maar auto's verkopen die geen CO2 uitstoten. Volkswagen-CEO Herbert Diess zei dat hij ervan uitgaat dat fossiele brandstoffen in sommige markten nog lang nodig zullen zijn.

De organisatie van de VN-klimaatconferentie wilde dat overheden, bedrijven en investeerders een intentieverklaring ondertekenden waarin werd gesteld dat er in 2040 (en in grote markten al in 2035) alleen nog maar auto's verkocht mogen worden die geen CO2 uitstoten. Dat schrijft CNN, die het document kon inzien.

Met het document willen de organisatoren ervoor zorgen dat de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs worden nagekomen. Daarin werd in 2015 overeengekomen dat de wereld nog maar 1,5 graad mag opwarmen, en dat betekent een forse reductie in de CO2-uitstoot.

Toyota en Volkswagen, de twee grootste autobedrijven op basis van verkoop, ondertekenden de verklaring niet, net als BMW, Nissan en nog een aantal andere automerken. Ook zouden China, de Verenigde Staten en Europa's grootste autoland Duitsland niet achter de plannen staan.

Volkswagen weet niet wanneer het stopt met fossiele brandstoffen

Volkswagen is van plan om tegen 2030 zes fabrieken voor de productie van elektrische auto's te bouwen in Europa, maar zegt in een reactie tegen CNN dat 2040 te vroeg is om in alle landen ter wereld uitstootvrij te zijn.

Volgen Toyota is er vooral een probleem in delen van Azië, Afrika en het Midden-Oosten, "waar de omgeving er niet op gericht is om elektrificatie te promoten".

Ford ondertekende het document wel en ook Mercedes-moederbedrijf Daimler en Volvo hebben de intentie om er hun handtekening onder te zetten. Alle drie de automerken willen tegen 2030 zo goed als volledig elektrisch zijn.