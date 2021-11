Het aantal aanbiedingen voor rundvlees in de twaalf grootste Nederlandse supermarkten stijgt al jaren fors. In de eerste drie maanden van dit jaar waren er 14 procent meer aanbiedingen dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier donderdag. Dat is de sterkste stijging sinds 2016 en in strijd met klimaatafspraken die de supermarkten twee jaar geleden ondertekenden.

De ketens ondertekenden in 2019 via brancheorganisatie CBL een klimaatakkoord. Daarin gaven ze onder meer aan dat ze consumenten actief zouden verleiden om minder vlees te eten. Door meer vlees aan te bieden voor lage prijzen lijken ze net het tegenovergestelde te bereiken.

Dat zint Wakker Dier niet. "Een klimaatakkoord tekenen en vervolgens flink meer gaan stunten, zelfs met het meest klimaatbelastende vlees. Iedereen snapt dat dat niet klopt", zegt voorzitter Anne Hilhorst. Bij de productie van rundvlees komt veel meer CO2 vrij dan bij de productie van ander vlees of vegetarische alternatieven, waardoor het dus erg slecht is voor het klimaat.

De grootste stunter in het eerste kwartaal van dit jaar was Vomar. De lagekostenketen zette 431 keer rundvlees in de aanbieding. Op de tweede plaats komt DEEN met 362 aanbiedingen, gevolgd door COOP (355) en Plus (352). Bij ALDI (63) en Spar (71) waren er de minste aanbiedingen. Bij COOP steeg het aantal aanbiedingen met 81 het sterkst.

Wakker Dier houdt sinds 2015 het aantal vleesaanbiedingen in de winkelfolders van de twaalf grootste supermarkten bij. Dat zijn Albert Heijn, ALDI, Coop, DEEN, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Lidl, Plus, Spar en Vomar. De organisatie kijkt zowel naar aanbiedingen voor gewoon vlees als naar broodbeleg.