De prijs van een liter brandstof is nog nooit eerder zo veel opgelopen als dit jaar. Ervan uitgaande dat je 40 liter benzine per tankbeurt tankt, reken je nu per keer dik 17 euro meer af dan aan het begin van het jaar. Dat heeft UnitedConsumers op verzoek van NU.nl uitgerekend.

Op 1 januari van dit jaar was de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter Euro95 nog 1,684 euro. Dat is inmiddels opgelopen tot 2,119 euro. "Ongeacht de kortingen die aan de pomp gegeven worden, betaal je bijna 0,44 euro per liter meer", zegt directeur Paul van Selms van UnitedConsumers.

In een normaal jaar, waarbij geen rekening wordt gehouden met meer thuiswerken, rijdt iemand gemiddeld 18.000 kilometer per jaar. "Als je dan uitgaat van een verbruik van 1 liter op 18 kilometer, ben je dit jaar ruim 400 euro duurder uit", rekent Van Selms voor.

Het ziet er niet naar uit dat tanken dit jaar nog goedkoper zal worden. Sinds mei dit jaar, toen de economieën zich herstelden van de coronapandemie, wordt juist record na record gebroken. "Sinds januari liep de prijs al gestaag op", zegt de directeur van UnitedConsumers, dat sinds jaar en dag de brandstofprijzen bijhoudt.

In mei sneuvelde het het prijsrecord dat stamde uit 2012. En vorige maand werd de grens van 2 euro per liter doorbroken. De prijzen van diesel en lpg breken ook record op record. "De olieprijs zakt niet, in tegendeel. Dus de prijzen zullen voorlopig nog hoog blijven."

Het enige 'voordeel' bij dat nadeel is dat we wel minder tanken doordat we meer thuiswerken.