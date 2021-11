De Europese Commissie heeft een contract met het Franse biotechbedrijf Valneva over de eventuele aankoop van 27 miljoen vaccins in 2022 en 33 miljoen vaccins in 2023 ondertekend, maakt de Commissie woensdag bekend. Het is al het achtste vaccincontract dat de Europese Commissie heeft ondertekend sinds het begin van de coronacrisis.

Het vaccin werd ontwikkeld door Valneva in samenwerking met de Amerikaanse farmareus Dynavax Technologies. Het werkt op basis van levend virus dat chemisch geïnactiveerd wordt en in het lichaam wordt ingebracht. Daarop herkent het lichaam dat er een indringer binnendringt en zal het de afweercellen aan het werk zetten.

Dat is de technologie die de afgelopen zeventig jaar gebruikt werd om vaccins te ontwikkelen, maar het is een andere werkwijze dan de recent ontwikkelde mRNA-technologie, waarbij alleen DNA van het virus in het lichaam wordt ingespoten. De meeste andere coronavaccins worden op die manier gemaakt.

Het Europese geneesmiddelenagentschap EMA moet het vaccin nog goedkeuren en daarna zal de Europese Commissie het verdelen over de lidstaten, zegt Eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides.

Vaccin kan aangepast worden aan varianten

Volgens Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen is in het contract expliciet opgenomen dat het vaccin aangepast kan worden aan nieuwe virusvarianten, iets waar andere vaccinmakers mee worstelen omdat ze hun vaccins hebben ontwikkeld voor er sprake was van varianten.

Naast met Valneva heeft de Europese Commissie ook contracten met AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica, BioNTech-Pfizer, CureVac, Moderna, en Novavax. "Onze brede portefeuille zal ons helpen om COVID-19 en de varianten ervan in Europa en daarbuiten te bestrijden. De pandemie is niet voorbij. Iedereen die zich kan laten vaccineren, zou dat ook daadwerkelijk moeten doen", zegt Von der Leyen.