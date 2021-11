Koopwoningen zijn in het afgelopen kwartaal gemiddeld 28.500 euro duurder geworden, dat komt neer op een prijsstijging van 313 euro per dag. Niet eerder gingen de prijzen van koopwoningen zo hard omhoog, becijferde technologiebedrijf Calcasa.

Dat de huizenprijzen in ons land stijgen is geen nieuw fenomeen, maar dat het zo hard gaat wel. Volgens Calcasa stijgen de huizenprijzen sinds het derde kwartaal van 2013. "De eerste jaren was de stijging nog beperkt."

Tot 2016 kwam er 24 euro per dag bij. "In de drie daaropvolgende jaren namen ze gemiddeld met 60 euro per dag toe." Sinds het begin van de coronapandemie, waarvan eerst nog werd gedacht dat deze een dempend effect op de prijzen zou hebben, worden huizen juist steeds duurder.

"Sinds maart 2020 met gemiddeld 144 euro per dag", weet Calcasa. "Daarbij speelt de gemiddelde prijsstijging in het afgelopen kwartaal een belangrijke rol."

Voor het eerst is er ook een gemeente waar de prijs voor een doorsnee huis door de grens van 1 miljoen euro is gegaan. In het Noord-Hollandse Bloemendaal is de gemiddelde huizenprijs nu 1.016.000 euro. In het bijna 23.000 inwoners tellende villadorp werd een woning dagelijks zo'n 870 euro meer waard.