Blokker en BCC gaan zowel online als in de winkels samenwerken. De winkels maken tegenwoordig onderdeel uit van hetzelfde moederbedrijf. Donderdag opent BCC in Zaandam zijn eerste zogenoemde shop-in-shop bij Blokker. Daarnaast gaat Blokker een deel van de producten van de elektronicawinkel ook online verkopen via zijn website.

In het Blokker-filiaal in Zaandam zullen vanaf donderdag onder meer producten van BCC te koop zijn die "bij het assortiment van Blokker passen", zoals koffiezetapparaten. Daarnaast kunnen klanten via een groot scherm ook grotere spullen zoals koelkasten en wasmachines bekijken, die digitaal aangeboden en aangeschaft kunnen worden.

Door de spullen van BCC ook op de site van Blokker te verkopen, hoopt het bedrijf dat klanten die bijvoorbeeld een kookplaat aanschaffen, ook snel nog even een pannenset kopen. "Door het online aanbieden van het BCC-assortiment op Blokker.nl wordt er een heel nieuw segment toegevoegd dat perfect aansluit op de al beschikbare huishoudelijke artikelen", aldus het bedrijf.