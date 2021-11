Het aantal zogenoemde derde partijen dat zijn spullen via bol.com te koop aanbiedt, nam afgelopen kwartaal met zo goed als een kwart toe tot tegen de 48.000. Via de webwinkel werden rond de 20 procent meer spullen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt moederbedrijf Ahold Delhaize woensdag bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers.

Behalve bol.com behoren in Europa ook supermarktketens Albert Heijn en Delhaize tot het concern, net als in Nederland de drankwinkels van Gall & Gall en de drogisterijen van Etos.

De omzet van het hele bedrijf, dus inclusief activiteiten in andere landen zoals de Verenigde Staten, kwam in het derde kwartaal uit op 18,5 miljard euro.

In Europa deden vooral bol.com en Albert Heijn het goed. De winkels in België hadden last van overstromingen, die vroeg in het kwartaal plaatsvonden.