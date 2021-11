De Europese Commissie trekt 100 miljoen euro extra uit om ontwikkelingslanden te helpen zich aan te passen aan een veranderend klimaat. Vicevoorzitter en 'klimaatman' van de Europese Commissie Frans Timmermans kondigde de eenmalige donatie aan op de klimaattop in Glasgow.

De 100 miljoen euro is het hoogste bedrag dat tot dusver werd toegezegd voor dit doel op de klimaattop.

Het geld wordt gestort in het zogeheten Adaptatiefonds. Dat fonds helpt arme landen omgaan met de gevolgen van de opwarming van de aarde, zoals overstromingen en droogte. In totaal is op de klimaattop voor ruim 200 miljoen euro aan toezeggingen gedaan. Duitsland draagt 50 miljoen euro bij, de VS omgerekend 43 miljoen euro. De landen die het geld ontvangen, hebben volgens GEF weinig bijgedragen aan klimaatverandering maar ze lopen wel de grootste risico's.

Toen Timmermans de aankondiging deed, spoorde hij landen meteen aan tot meer actie. "Ik waardeer alles dat tot nog toe is gedaan, maar de waarheid is dat we niet zijn waar we moeten zijn. We zijn nog niet eens in de buurt", zei hij. De juiste richting is volgens hem wel ingeslagen, maar de wereld "is nog te ver weg van het doel van 1,5 graad".

"We zitten al in een crisis. We moeten ons realiseren dat we nu moeten handelen, ook op het gebied van adaptatie", aldus de tweede man van de Europese Commissie. "De wetenschap vertelt ons dat onze tijd op is. COP26 is de plek waar we samen moeten komen en samen moeten slagen."

EU-landen leveren grootste bijdrage

Klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden is een van de heikele onderwerpen van de zogeheten COP26. Volgens afspraken die al in 2009 werden gemaakt, hadden rijke landen sinds vorig jaar 100 miljard dollar (zo'n 86 miljard euro) per jaar beschikbaar moeten stellen voor verduurzaming en aanpassing.

Volgens VN-cijfers stond de teller een jaar daarvoor nog maar op zo'n 80 miljard. De cijfers over vorig jaar zijn nog niet binnen, maar het is duidelijk dat het beloofde bedrag nog niet is gehaald. EU-landen leveren overigens de grootste bijdrage met een totaalbedrag van ruim 23 miljard euro.