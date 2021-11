Verhuurders gaan de komende drie jaar 45.708 sociale huurwoningen verduurzamen. De woningen krijgen minimaal energielabel B, al zijn er ook verhuurders die inzetten op A++++. Daarmee moet onder meer het probleem van energiearmoede tegengegaan worden, oftewel mensen met een laag inkomen die met een hoge energierekening te maken krijgen.

De verhuurders maken voor de verduurzaming gebruik van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming 2021 (RVV Verduurzaming 2021). Als onderdeel daarvan konden verhuurders korting aanvragen op de verhuurderheffing in ruil voor investeringen in verduurzamingen. Tussen 1 juli en 1 oktober is voor ruim 160 miljoen euro aan korting aangevraagd. Vanwege een gebrek aan budget zal de regeling pas in 2023 weer opengaan.

Eind september zei onderzoeksinstituut TNO dat zo'n 550.000 huishoudens in Nederland in 'energiearmoede' leven. De problemen zijn het grootst in het noordoosten van het land.

TNO baseert zich op cijfers van het CBS en komt tot de conclusie dat ongeveer 7 procent van de huishoudens problemen heeft met de energierekening. Het gaat hierbij grofweg om twee groepen.

De eerste groep bestaat uit huurders die in een slecht of matig geïsoleerd huis wonen en daar niets aan kunnen doen omdat de verhuurder daar verantwoordelijk voor is. Ten tweede zijn er kopers die geen geld hebben om hun koophuis te verduurzamen.