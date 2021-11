De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de leveringsvergunning van energiebedrijf Enstroga ingetrokken. Dat heeft de toezichthouder dinsdag bekendgemaakt. Het is de tweede energieleverancier in korte tijd die de activiteiten moet staken, naar aanleiding van de sterk opgelopen prijzen voor gas en elektriciteit.

Enstroga had een paar honderd klanten en was daarmee een stuk kleiner dan Welkom Energie, waarvan vorige maand de vergunning werd ingetrokken. Dat bedrijf telde toen zo'n 90.000 klanten.

De klanten van Enstroga die nog geen andere leverancier hadden, worden overgeheveld naar andere maatschappijen. Consumenten komen in Nederland nooit zonder gas of stroom te zitten als een leverancier in de problemen komt. De klanten van Welkom Energie zijn voorlopig overgenomen door Eneco.

Intrekken vergunning voorportaal faillissement

"Alle klanten van Enstroga worden volgens de zogenoemde 'restverdeling' verdeeld over alle andere energieleveranciers", laat de ACM weten. Enstroga had onlangs al de levering aan circa driehonderd klanten stopgezet. "Omdat Enstroga de levering bij deze klanten ten onrechte heeft beëindigd, vallen zij ook onder de regeling."

Vanaf 12 november mag het bedrijf niks meer leveren aan de plusminus 150 klanten die nog over waren. Enstroga kwam eerder in het nieuws omdat het bedrijf het contract van klanten die niet akkoord gingen met een prijsverhoging, stopzette. De toezichthouder heeft het bedrijf toen gemaand de contracten alsnog na te leven.

"Enstroga heeft vervolgens gemeld dat zij hieraan niet kan voldoen en dat het bedrijf door de gestegen energieprijzen niet langer in staat is om op een betrouwbare manier energie te leveren", aldus de ACM. Vervolgens heeft het bedrijf de ACM gevraagd de vergunning in te trekken, naar alle waarschijnlijkheid het voorportaal van een faillissement.

"Omdat de ACM ook van oordeel is dat de leveringszekerheid voor klanten van Enstroga in gevaar komt, heeft de ACM besloten de vergunning in te trekken."