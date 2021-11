De reisbranche was opgelucht toen afgelopen zomer eindelijk een gezamenlijk Europees reisbewijs tot stand was gekomen. We konden dan in ieder geval met een coronabewijs binnen Europa met een gerust hart op vakantie. Oostenrijk heeft nu echter ineens de regels aangepast. Dat is op zich al erg genoeg voor de sector, maar het werpt ook de vraag op of meer landen zullen volgen met eigen beleid en we zo weer terug bij af zijn.

"Je verwacht toch dat we er in ieder geval binnen Europa één gezamenlijk beleid op na kunnen houden", zegt Mirjam Dresmé van reiskoepel ANVR. "Ik heb geen glazen bol om te kunnen zien of andere landen dit voorbeeld zullen volgen, maar je mag toch hopen van niet."

Datzelfde zeggen TUI Nederland en De Jong Intra, de twee grootste reisorganisaties voor wintersportreizen naar Oostenrijk. "Het wordt wel heel verwarrend voor de reizigers als straks elk land zijn eigen geldigheidsduur van de vaccinaties bepaalt", zegt Petra Kok van TUI.

Want Oostenrijk eist niet alleen een bewijs van genezing van een coronabesmetting of vaccinatie tegen COVID-19 voor toegang tot pistes en horeca, maar heeft ook eigenhandig de geldigheidsduur van vaccinaties ingekort tot 270 dagen (negen maanden).

"En mensen met Janssen zijn vanaf 3 januari ook niet meer welkom", voegt Paul van Laarhoven van De Jong Intra eraan toe. "Dat het land testen niet meer accepteert, dat wel onderdeel is van het Europese reisbewijs (DCC, red.) is tot daaraan toe. Maar dat ze de geldigheid van vaccins verkorten of helemaal niet accepteren, is pas echt vervelend. En nu is het Oostenrijk, maar who's next?"

Eén Europa houdt zo alweer snel op te bestaan

De ANVR zegt wel te begrijpen dat alle landen maatregelen nemen om het oplopende aantal besmettingen een halt toe te roepen. "Maar als landen weer grenzen optrekken, dan wordt het wel allemaal een stuk ingewikkelder. We zullen dit ook in Europees verband aankaarten. Want zo houdt Europa alweer snel op één te zijn."

De reisorganisaties vragen zich ook af of Nederland in navolging van andere landen mensen een derde (of in het geval van Janssen tweede) prik geeft. "Gaat Nederland dat doen? En zo ja, wanneer?", zegt Van Laarhoven. Mensen die als eerste gevaccineerd zijn, worden ook als eerste geraakt door maatregelen zoals die van Oostenrijk.

"Het kan voor mensen betekenen dat hun vaccinatie in de voorjaarsvakantie niet meer geldig is", zegt Kok van TUI. De '2G-voorwaarde'geldt vooralsnog tot Kerst. "Het is nog niet duidelijk of dit doorgetrokken wordt." Onduidelijkheid is vooralsnog troef.

Oostenrijk is voor Nederlanders met afstand de belangrijkste wintersportbestemming. "We hopen dat Oostenrijk zich realiseert dat dit slecht is voor de economie van het land en ook voor de hele reissector", besluit de ANVR. "Iedereen heeft er baat bij als we normaal kunnen reizen."