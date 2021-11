Den Haag en Utrecht willen vanaf volgend jaar de zogenoemde opkoopbescherming invoeren over de hele stad. Met die maatregel wordt het voor beleggers verboden om goedkope of middeldure huizen op te kopen om bijvoorbeeld te verhuren. Rotterdam beslist volgende week dinsdag over de maatregel, Amsterdam kondigde eerder al aan dat het een zelfwoonplicht invoert voor sommige huizen.

De huizenprijzen stijgen maar door en dat heeft voor een deel te maken met beleggers die huizen of appartementsblokken opkopen om ze dan te verhuren. In de grote steden hebben zij op dit moment 17,8 procent van de huizen in handen, becijferde het Kadaster twee weken geleden.

Daarom nemen steeds meer grote steden maatregelen om beleggers zoveel mogelijk van de huizenmarkt te weren. Amsterdam kondigde vorige week aan dat de stad een zelfwoonplicht wil invoeren voor huizen met een WOZ-waarde onder 512.000 euro. Die maatregel zorgt ervoor dat mensen die een huis in die categorie kopen verplicht worden om er zelf in te gaan wonen.

Verboden voor beleggers om huizen op te kopen

Maar daarnaast is er nog de opkoopbescherming, die zowat alle grote en een aantal kleine steden willen invoeren. Het kabinet gaf gemeenten eerder dit jaar groen licht om de maatregel vanaf 1 januari te gebruiken. Met de opkoopbescherming wordt het verboden voor beleggers om in bepaalde wijken goedkope en middeldure huizen op te kopen. De details mag het stadsbestuur zelf bepalen.

Utrecht wil die opkoopbescherming in het eerste kwartaal van volgend jaar invoeren en meteen over de hele stad. Over de prijsgrens is nog geen duidelijkheid, "maar die komt zo hoog mogelijk te liggen". En ook in Den Haag komt er "zo snel mogelijk na 1 januari" een opkoopbescherming over de hele stad. Rotterdam beslist volgende week dinsdag of de maatregel er komt en in welke hoedanigheid.

Den Haag lobbyt voor huurprijsgrens

De zelfwoonplicht bestaat ook in Utrecht en Rotterdam, maar alleen voor nieuwbouwwoningen. In Utrecht geldt het voor alle nieuwbouw, in Den Haag alleen maar voor woningen in het middensegment. Ook mag in Utrecht een huis pas verkocht worden vijf jaar na de aankoop.

Ten slotte lobbyt het stadsbestuur van Den Haag al een hele tijd bij het kabinet om een huurprijsgrens in te stellen in de hele particuliere sector. "Alleen op die manier wordt er direct iets gedaan aan de betaalbaarheid en wordt het minder interessant voor particuliere beleggers om woningen op te kopen en hoge huren te vragen", zegt een woordvoerder.