Dat de mondkapjesplicht terug is van weggeweest in de supermarkten kan niemand zijn ontgaan. Her en der hebben winkelmedewerkers ook weer hesjes aan, met de tekst om afstand te houden. Stickers op de vloer bij de kassa's zijn nog zeldzaam, maar volgens supermarktkoepel CBL is de capaciteit in de winkels nog steeds afgestemd op 1,5 meter afstand.

"Het is op zeker moment even heel strak geweest, dat er één klant per 10 vierkante meter de winkel in mocht. Later is dat bijgesteld naar één klant per 5 vierkante meter en dat is nooit losgelaten", zegt een woordvoerder van het CBL. "De posters voor de mondkapjesplicht en adviezen om afstand te houden zijn nu wel weer uit de kast gehaald."

Hoeveel mensen de winkel in mogen, wordt vastgesteld aan de hand van het aantal beschikbare winkelwagentjes en -mandjes. Maar er wordt nog niet streng gehandhaafd op de regel dat iedere klant een karretje of mandje pakt. "We zijn geen handhavers", zegt de CBL-zegsvrouw. "We rekenen ook op de medewerking van klanten om zich te houden aan de adviezen."

Sinds 6 november geldt in winkels en supermarkten de mondkapjesplicht weer. Verder is het advies om 1,5 meter afstand te houden en moeten winkels en supers extra aandacht besteden aan een schone winkel én frisse lucht. "Supermarkten of winkels bepalen zelf of zij uw karretje of mandje schoonmaken. Of dat zij u vragen dit zelf te doen", is de richtlijn van de overheid.

Karretjes en mandjes vooral zelf schoonmaken

"De hygiënemiddelen, zoals we dat noemen, staan ook overal nog", zegt de woordvoerder van het CBL. Daarmee kunnen klanten zelf de karretjes en mandjes schoonmaken. Een woordvoerder van Albert Heijn (AH) bevestigt dat de capaciteit in de winkels nog steeds wordt beperkt door het aantal winkelwagentjes en mandjes.

"Die zijn verplicht. De winkels maken die regelmatig schoon en klanten kunnen het zelf doen, daar staan middelen voor." Ook is het bandje weer van stal gehaald waarop klanten via de luidsprekers worden gewezen op de maatregelen en adviezen. "Onze winkels bepalen zelf of ze stickers op de vloer aanbrengen en of de medewerkers hesjes aandoen. Wij voorzien daar wel in", zegt de AH-woordvoerder.

Ook Plus zorgt ervoor dat alle winkels kunnen beschikken over mondkapjes en vloerstickers. "Wij zorgen er ook voor dat de klanten veilig en prettig hun boodschappen kunnen doen", zegt een woordvoerder van Jumbo.