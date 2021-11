Vorig jaar hebben Nederlandse personenwagens, vrachtauto's, touringcars en bestelwagens vanwege de coronacrisis gezamenlijk een derde minder kilometers in het buitenland afgelegd. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het totale aantal kilometers kwam uit op bijna 15 miljard kilometer, 6,7 miljard minder dan in 2019.

Volgens het CBS bleef de daling bij de vrachtwagens en bestelauto's relatief beperkt.

De Nederlandse bestelwagens legden vorig jaar 742,2 miljoen kilometer in het buitenland af, een daling van 5,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vrachtwagens waren in 2020 goed voor 2,9 miljard buitenlandse kilometers, een afname van 6,4 procent.

Die terugval staat in schril contrast met de daling van het aantal door bussen afgelegde kilometers buiten de landsgrenzen. Dat daalde met ruim 60 procent naar 26,2 miljoen kilometer.

Nederlandse personenwagens legden 14,8 procent minder kilometers af in het buitenland. Dat komt onder meer door een afname in het aantal autovakanties, dat in 2020 zo'n 36 procent lager uitviel.

In eigen land reden de personenwagens, vrachtauto's, touringcars en bestelwagens eveneens minder kilometers. De voertuigen legden vorig jaar 114 miljard kilometer af, een daling van 12,5 procent vergeleken met 2019.