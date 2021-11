Sligro stopt vanaf 2023 definitief met de verkoop van plofkippen, zegt een woordvoerder van de groothandel dinsdag tegen NU.nl. Op dit moment verkoopt het bedrijf al een hoop duurzame kipsoorten en in 2023 is het verduurzamingsproces volledig afgerond. Vanaf dan krijgen alle kippen ten minste één Beter Leven-ster.

De groothandel is al een aantal jaren bezig met de verduurzaming van producten. "Dat doen we om verschillende redenen", zegt de woordvoerder. "Het is beter voor het milieu, er zitten minder suikers en vetten in duurzame producten en we denken ook aan het welzijn van de dieren."

Sligro is de eerste groothandel die kip met een zogenoemde Beter Leven-ster gaat verkopen. Alle Nederlandse supermarkten besloten wel al om vanaf eind 2023 geen plofkip meer in de schappen te leggen.

De Beter Leven-sterren geven aan hoe goed de dieren zijn behandeld voordat ze zijn geslacht. Hoe meer sterren, hoe diervriendelijker ze behandeld worden. De maximale score is drie sterren. Kippen met één Beter Leven-ster krijgen meer daglicht en ruimte in hun stal. Met twee of drie sterren krijgen ze nog meer ruimte of kunnen ze bijvoorbeeld ook naar buiten. Plofkippen hebben bijna geen ruimte en komen nooit buiten.

Wakker Dier is blij met de stap van Sligro. Ze hoopt dat de concurrenten snel zullen volgen. "De kip van groothandels belandt overwegend in restaurants en andere horecagelegenheden. Als alle groothandels stoppen met de verkoop van plofkippen worden in één klap vele restaurants plofkipvrij en eten minder mensen onbedoeld dierenleed", zegt de dierenwelzijnsorganisatie.

Andere groothandels hebben voorlopig nog geen concrete plannen aangekondigd om van de verkoop van plofkippen af te stappen.