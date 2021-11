Makelaars moeten gaan werken met een zogeheten biedlogboek om woningzoekenden inzicht te geven in hoe het biedproces is verlopen. Daarmee kan gecontroleerd worden of makelaars tijdens de verkoop eerlijk hebben gehandeld. Dat heeft demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren dinsdag bekendgemaakt. De Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) is inmiddels een pilotproject met het biedlogboek gestart.

Het logboek is de eerste concrete vervolgstap op de oproep van Ollongren eerder dit jaar, om het proces rondom de aanschaf van een nieuwe woning eerlijker te laten verlopen. Daarnaast wil de minister dat makelaars de regels van het koopproces verduidelijken en dat kopers gelijke kansen krijgen.

"Kopers en verkopers van een huis moeten de zekerheid hebben dat het biedproces eerlijk en transparant verloopt. Daarom wil ik dat alle makelaars gaan werken met een automatisch gegenereerd biedlogboek. Zo verdwijnt de ruimte om niet integer te handelen en weten kopers en verkopers hoe het bieden verlopen is", aldus Ollongren.

De minister rekent erop dat de makelaarsbranche zelf met de maatregel aan de slag gaat. Gebeurt dat niet of te langzaam, dan volgt wetgeving om makelaars te verplichten om van het biedlogboek gebruik te maken.

Makelaars moeten ook verbeterplan opstellen

Voor het einde van het jaar moet de makelaarsbranche tevens een verbeterplan gereed hebben, waarin duidelijk wordt gemaakt wat de regels rondom het koopproces zijn en wie welke verplichtingen heeft.

Ten slotte laat Ollongren onderzoeken of er maatregelen moeten komen om huizenkopers tegen zichzelf in bescherming te nemen. De minister constateert dat kopers gezien de huidige krapte op de woningmarkt grote risico's nemen "om een streepje voor te hebben op andere kopers".