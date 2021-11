De tweede premie voor de zorgverzekering van volgend jaar is bekend. Zorgverzekeraar Menzis vraagt vanaf 1 januari 133,25 euro per maand voor een basisverzekering. Dat is 3,25 euro meer dan in 2021. Ook bij DSW, dat drie weken geleden als eerste het nieuwe maandbedrag bekendmaakte, steeg de premie met 3,25 euro per maand.

Menzis verhoogt de premie om tegemoet te komen aan de stijgende zorgkosten door vergrijzing, hogere zorgsalarissen, duurdere behandelingen en duurdere medicijnen, zegt de verzekeraar in een mededeling.

De premie gaat veel minder fors omhoog dan dit jaar, toen er 7 euro per maand bij kwam. Ook is de verhoging minder groot dan de 3,70 euro die het demissionaire kabinet voorspeld had op Prinsjesdag.

De verzekeraar geeft aan dat de coronacrisis het dit jaar minder makkelijk maakte om een premie vast te stellen. De onzekerheid rond het virus en de indirecte zorgkosten die daar het gevolg van zijn, maken een inschatting voor volgend jaar moeilijker. Maar door zijn reserves in te zetten kon Menzis de premiestijging beperken.

De komende dagen maken ook de andere zorgverzekeraars hun premies bekend. Uiterlijk vrijdag moeten alle premies bekend zijn. Dan hebben mensen nog tijd genoeg om van zorgverzekeraar te wisselen als ze dat willen.

Het eigen risico blijft dit jaar op 385 euro staan. Normaal gezien stijgt dat bedrag elk jaar mee met de zorgkosten, maar door de coronacrisis vinden alle partijen het gerechtvaardigd om het eigen risico volgend jaar te bevriezen.