Reizen naar de VS is met ingang van vandaag weer toegestaan voor mensen die volledig gevaccineerd zijn en een negatieve PCR-test op zak hebben. Alleen telt de VS, in tegenstelling tot Nederland, mensen die hersteld zijn van een coronabesmetting en dus maar één prik hebben gehad niet als volledig gevaccineerd. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken desgevraagd aan NU.nl weten.

"Eén prik van Pfizer of Moderna is niet voldoende om toegang te krijgen tot de VS", zegt de woordvoerder. Wie is ingeënt met het coronavaccin van Janssen en negatief is getest komt het land wel in, omdat van dat vaccin één prik voldoende bescherming biedt.

KLM vliegt tientallen keren per week naar elf bestemmingen in de VS. Een woordvoerder van KLM zegt dat de vliegmaatschappij vanuit de VS heeft doorgekregen wat de nieuwe voorwaarden zijn om het land in te komen. "We weten waarop we moeten controleren."

Met ingang van vandaag is een einde gekomen aan een inreisverbod voor de VS dat anderhalf jaar van kracht was. Reizigers hoeven bij aankomst in de VS niet in quarantaine, maar ze moeten wel binnen drie dagen voor hun vlucht negatief getest zijn op het coronavirus.

Het CDC, het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie, zal luchtvaartmaatschappijen verplichten gegevens van internationale reizigers te delen voor bron- en contactonderzoek.