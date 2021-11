Energieleveranciers Eneco en Vattenfall bieden nieuwe klanten niet of heel moeizaam de mogelijkheid aan een variabel contract af te sluiten, zo bevestigen zij desgevraagd aan NU.nl. Volgens toezichthouder ACM overtreden ze daarmee de regels. Eneco laat weten dat het bedrijf de tarieven niet langer op de website aanbiedt, maar klanten die dat per se willen en contact opnemen, kunnen alsnog een variabel contract afsluiten.

"We hebben inmiddels meldingen erover gekregen van consumenten, dus daar gaan we mee aan de slag", zegt een woordvoerder van de toezichthouder. "Energieleveranciers hoeven niet alle contractvormen aan te bieden, maar een variabel ook wel modelcontract, moet wel altijd tot de mogelijkheden behoren voor nieuwe klanten."

Eneco laat weten medio vorige maand te zijn gestopt met het aanbieden van de variabele contractvorm voor nieuwe klanten. "Het risico daarop is zowel voor ons als de klant op dit moment te groot", aldus de woordvoerder. "De markt is op dit moment zo ongewis", waarmee wordt gedoeld op de sterk opgelopen prijzen voor gas en elektriciteit.

Vattenfall zegt ook op dit moment geen variabele contracten aan te bieden in verband met de hoge energieprijzen. "Als mensen nu klant bij ons worden, dan moeten we tegen de huidige dure prijzen inkopen. De prijzen zijn nu veel hoger dan de variabele tarieven en dan kost het ons meer geld dan het oplevert."

Niet zeker wanneer variabel contract weer terugkomt

Eneco hanteert het beleid dat de prijzen voor variabele contracten één keer per jaar worden aangepast, bij Vattenfall is dat twee keer per jaar. "En als ze dat nog niet gedaan hebben, is het voor hen dus niet aantrekkelijk om nieuwe klanten aan te nemen tegen het oude tarief", legt Ben Woldring van gaslicht.com uit. "Iedereen weet dat de tarieven nu hoger liggen."

Vattenfall houdt dan ook de mogelijkheid open dat vanaf 1 januari nieuwe klanten er wel weer terechtkunnen voor een variabel contract. "Als we de gestegen inkoopprijzen in de tarieven verwerkt hebben." Mensen die al een variabel contract hebben, kunnen dat wel gewoon houden, zegt Eneco. "Die profiteren van lagere tarieven omdat we de energie voor hen eerder konden inkopen."

Wanneer Eneco de vorm weer wel aanbiedt, kan de woordvoerder nog niet zeggen. "Hiervoor kijken we naar de ontwikkelingen in de markt." Woldring van gaslicht.com stelt dat op de vergelijkingssite nog wel alle leveranciers te vergelijken zijn. "Maar we zien dat niet alle contracten afsluitbaar zijn. Terwijl het juist wel belangrijk is dat ook nieuwe klanten keus hebben."