Hypotheken worden de laatste jaren steeds meer verstrekt door verzekeraars en pensioenfondsen in plaats van door banken, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag.

Sinds de huizenprijzen weer zijn gaan stijgen in 2014 groeide de hypotheekportefeuille van banken met 12 miljard euro, heeft DNB berekend. Over dezelfde periode nam de waarde van hypotheken die door institutionele beleggers is verstrekt met 82 miljard euro toe.

De verzekeraars en pensioenfondsen zagen hun aandeel in de uitstaande hypotheken aan Nederlandse huishoudens daarmee ruim verdubbelen, van 10 procent begin 2014 naar 21 procent in 2021. Overigens is dat aandeel in het verleden nog wel hoger geweest. In 1960 stond zelfs de helft van de uitstaande hypotheken op de balans van verzekeraars en pensioenfondsen.

In de decennia daarna waren het vooral de banken die nieuwe hypotheken voor hun rekening namen, maar zij trokken zich na de kredietcrisis van 2008 meer en meer terug van deze markt.

Het totale bedrag aan uitstaande hypotheken steeg sinds 2014 met een kleine 3 procent, gecorrigeerd voor inflatie. Daarmee stijgen de huizenprijzen veel harder dan de hypotheekschuld en volgens DNB is dat een uitzonderlijke situatie.