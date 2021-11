In het Groningse Lutjegast is een zevende geval van vogelgriep vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maandag. Net als bij de eerdere gevallen gaat het waarschijnlijk om een ernstige variant. Sinds het eerste geval in Nederland zijn nu bijna 200.000 kippen en zo'n 30.000 eenden geruimd.

Op 26 oktober werd na het vaststellen van het eerste vogelgriepgeval in ons land direct een landelijke ophokplicht ingesteld. Dat eerste geval was in Zeewolde, sindsdien waren daar nog twee gevallen.

Ook werden dieren geruimd in het Friese Parrega en de Noord-Hollandse dorpen Grootschermer en Assendelft. In de meeste gevallen gaat het om legkippen, een paar gevallen hadden betrekking op vleeseenden.

Omdat in de omgeving van het bedrijf in Lutjegast ook andere pluimveebedrijven zitten, is in de buurt ook een vervoersverbod afgekondigd. "Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels", aldus LNV in een toelichting.

In het gebied geldt ook een jachtverbod. Tot 6 juli van dit jaar gold ook al een ophokplicht voor pluimvee.