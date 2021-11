Uitvoerders van contactberoepen moeten sinds zaterdag weer een mondkapje dragen tijdens hun werk, en de klant ook. Per branche zijn er wel verschillen in de regels. Zo is het mondkapje bij de masseur verplicht en bij de fysiotherapeut niet. Waarom is dat?

Het korte antwoord is dat de fysio onder medische beroepen valt, in tegenstelling tot de masseur. Volgens een woordvoerder van het Koninklijke Nederlandse Genootschap van Fysiotherapeuten worden daar wel eens vergissingen mee gemaakt. "In de perceptie van veel mensen is een fysiotherapeut een soort masseur. Maar het is toch echt een volwaardig medisch beroep."

De regels bij de fysio zijn daarom eerder te vergelijken met die bij de huisarts dan bij de kapper of de masseur. Er gelden altijd al strenge hygiënemaatregelen en die zijn in coronatijd verscherpt.

Verder wordt triage toegepast: de fysio vraagt jou als klant of je gevaccineerd bent en of je klachten hebt die op een coronabesmetting kunnen wijzen, legt de woordvoerder uit. "Antwoord geven hoeft niet, maar de fysio kan dan in overleg met de patiënt beslissen dat het toch beter is om een mondkapje te dragen."

Masseur mag juist niet naar gezondheid vragen

Masseurs vallen onder dezelfde categorie als kappers en schoonheidsspecialisten. Zij mógen juist geen gezondheidsvragen stellen bij de deur. Wel hebben ze het recht om klanten te weigeren als die verkoudheidsklachten vertonen, in lijn met de basisregel die stelt dat je in dat geval thuis moet blijven.

Vandaar dat de masseur een mondmasker moet dragen en de klant ook, al zijn er ook hier uitzonderingen denkbaar. Als je bijvoorbeeld om medische redenen geen mondkapje kan dragen, mag je in principe zonder op de tafel plaatsnemen.