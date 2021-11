Een aantal zelfstandige taxichauffeurs die niet in loondienst willen gaan bij het het bedrijf waarvoor ze werken hebben zich verenigd. De Stichting voor Zelfstandige Chauffeurs (SvZC) bekijkt of ze een uitspraak van de rechter - dat taxidienst Uber al zijn Nederlandse chauffeurs in dienst moet nemen - ongedaan kan maken via de juridische weg.

De chauffeurs die zich verenigen voelen zich niet gehoord in de discussie rond het statuut van Uber-chauffeurs en willen via SvZC aandacht vragen voor hun standpunt. Tegelijk willen ze sterker staan tegen de grote platforms en samen over tarieven kunnen onderhandelen.

In september besliste de rechtbank van Amsterdam dat de taxidienst Uber al zijn Nederlandse chauffeurs in dienst moet nemen omdat er anders sprake is van schijnzelfstandigheid. De verhouding tussen Uber en de chauffeurs voldoet volgens de rechtbank aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst, onder meer qua loon en gezagsverhouding. De zaak was aanhangig gemaakt door de vakbond FNV.

Volgens SvZC wil de meerderheid van de chauffeurs die rijden via Uber en Bolt echter liever zelfstandig blijven. "Velen onder hen hebben hun eigen taxibedrijf en hebben zelf geïnvesteerd in een auto en alles wat erbij komt kijken om taxichauffeur te zijn. Het zijn eigenlijk gewoon ondernemers. Als ze dan plots werknemer moeten worden, is dat problematisch voor alle investeringen die ze al gedaan hebben", zegt een woordvoerder maandag tegen NU.nl.

De groep bekijkt nu wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe juridische procedure tegen de eerdere rechterlijke uitspraak. Volgens de woordvoerder hebben al zo'n driehonderd taxichauffeurs, een kleine 10 procent van het aantal zelfstandige taxichauffeurs in Nederland, aangegeven dat ze zich willen aansluiten bij de vereniging.